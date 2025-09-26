Döbbenet a 26-os főúton: már szinte a táj része a baleseti roncs - fotók, videó

A 26-os főút forgalmas szakaszán, Sajókeresztúr térségében egy elhagyott autóroncs már hónapok óta vesztegel az út szélén. A jármű egy június 18-án történt hármas karambolban sérült meg, és bár valamelyest odébb húzták, azóta sem szállították el. Azóta már történt a járművel egy és más, legújabban graffitikkel díszítették.

A 26-os főút látványossága ez az elhagyott roncsautó, már hónapok óta

Fotó: Takács Joci

Totálkáros látványosság a 26-os főút szélén

Hogyan maradhat hetekig egy totálkáros jármű egy forgalmas főút mentén? Az autót mostanra graffitikkel is „feldíszítették”. Júliusban megkerestük a Magyar Közutat, hogy megtudjuk, mennyi idő után intézkednek hasonló esetben, és milyen felelősség terheli a tulajdonost. A közútkezelő szerint a jármű elszállítása alapvetően a tulajdonos feladata, ám ha ez elmarad, szabálysértési eljárás indulhat. A Magyar Közút részletes válaszát az alábbi cikkünkben olvashatják.