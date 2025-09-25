Kitört az autó kereke a karambolban, egy ember megsérült a 25-ös főúton

Az útinform tájékoztatása szerint Arló belterületén, a 25-ös főúton baleset történt. A 64-es km-nél félpályás korlátozás van érvényben.

A 25-ös főúton baleset történt. Fotó: illusztráció

Folyik a mentés a 25-ös főúton

- Hajnalban koccanásos baleset történt a 25-ös főúton. Egy személy könnyebben megsérült. Az autónak kitört a kereke. Mentése jelenleg is folyik a katasztrófavédelem részéről. A forgalom fennakadására kell számítani - tájékoztatta a boon.hu-t Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A rendőrség felhívja az autósok figyelmét, hogy akkor a legveszélyesebb az út, mikor elkezd esni az eső, ugyanis az aszfalton lévő por keveredik a vízzel, így nagyon csúszós lesz a felület. A másik eset, mikor hirtelen túl sok eső esik, és egy vízréteg alakul ki az útfelületen, ilyenkor az autó könnyen "megúszhat".

Óvatosan vezessenek minden körülmény között!

Sok volt a baleset

Csütörtökön rengeteg baleset történt Borsod-Abaúj-Zemplén útjain, köztük halálos kimenetelű is.