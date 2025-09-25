szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

2 órája

Kitört az autó kereke a karambolban, egy ember megsérült a 25-ös főúton

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#Arló#Útinform

Folyik a mentés Arló belterületén. A 25-ös főúton baleset történt hajnalban.

Boon.hu

Az útinform tájékoztatása szerint Arló belterületén, a 25-ös főúton baleset történt. A 64-es km-nél félpályás korlátozás van érvényben.

A 25-ös főúton baleset történt.
A 25-ös főúton baleset történt. Fotó: illusztráció

Folyik a mentés a 25-ös főúton

- Hajnalban koccanásos baleset történt a 25-ös főúton. Egy személy könnyebben megsérült. Az autónak kitört a kereke. Mentése jelenleg is folyik a katasztrófavédelem részéről. A forgalom fennakadására kell számítani - tájékoztatta a boon.hu-t Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A rendőrség felhívja az autósok figyelmét, hogy akkor a legveszélyesebb az út, mikor elkezd esni az eső, ugyanis az aszfalton lévő por keveredik a vízzel, így nagyon csúszós lesz a felület. A másik eset, mikor hirtelen túl sok eső esik, és egy vízréteg alakul ki az útfelületen, ilyenkor az autó könnyen "megúszhat".

Óvatosan vezessenek minden körülmény között!

Sok volt a baleset

Csütörtökön rengeteg baleset történt Borsod-Abaúj-Zemplén útjain, köztük halálos kimenetelű is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu