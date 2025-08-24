augusztus 24., vasárnap

Baleset

1 órája

Szörnyű: autóval ütközött egy Miskolcra tartó személyvonat vasárnap

Változik a menetrend! A vonatbaleset miatt hosszabb az eljutási idő Miskolc - Tornanádaska között.

A Tornanádaskáról 11:13-kor Miskolcra elindult személyvonat (35415) Szendrő felsőnél egy autóval ütközött. A vonatbalesetben nem sérült meg senki.

Vonatbaleset Miskolc - Tornanádaska között
Vonatbaleset Miskolc - Tornanádaska között - A fotó illusztráció (katasztrófavédelem)

Vonatbaleset Miskolc és Tornanádaska között: megnőtt a menetidő 

A MÁV tájékoztatása szerint a Miskolc – Tornanádaska vonalon hosszabb eljutási időre, Szendrő - Tornanádaska között pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleseti helyszínelés miatt.

Az M3-as autópályán halálos baleset történt vasárnap.

Miskolcon a víz volt az úr. Helyszíni riportunk a Szentpéteri kapuból:

 

