Szörnyű: autóval ütközött egy Miskolcra tartó személyvonat vasárnap

A Tornanádaskáról 11:13-kor Miskolcra elindult személyvonat (35415) Szendrő felsőnél egy autóval ütközött. A vonatbalesetben nem sérült meg senki.

Vonatbaleset Miskolc - Tornanádaska között - A fotó illusztráció (katasztrófavédelem)

Vonatbaleset Miskolc és Tornanádaska között: megnőtt a menetidő

A MÁV tájékoztatása szerint a Miskolc – Tornanádaska vonalon hosszabb eljutási időre, Szendrő - Tornanádaska között pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleseti helyszínelés miatt.

