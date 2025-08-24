Baleset
Szörnyű: autóval ütközött egy Miskolcra tartó személyvonat vasárnap
Változik a menetrend! A vonatbaleset miatt hosszabb az eljutási idő Miskolc - Tornanádaska között.
A Tornanádaskáról 11:13-kor Miskolcra elindult személyvonat (35415) Szendrő felsőnél egy autóval ütközött. A vonatbalesetben nem sérült meg senki.
Vonatbaleset Miskolc és Tornanádaska között: megnőtt a menetidő
A MÁV tájékoztatása szerint a Miskolc – Tornanádaska vonalon hosszabb eljutási időre, Szendrő - Tornanádaska között pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleseti helyszínelés miatt.
Az M3-as autópályán halálos baleset történt vasárnap.
Tragédia: halálos baleset történt az M3-as autópályán - Erre kerüljön!
Miskolcon a víz volt az úr. Helyszíni riportunk a Szentpéteri kapuból:
Elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput, sár és víz mindenütt (fotókkal, videókkal) - frissítve
