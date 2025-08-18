Tűz a szerencsi vonaton, azonnal leállt a forgalom két város között

A Szerencs - Sátoraljaújhely vonalon a délutáni órákban hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani. Sárospataknál gyulladt ki a vonat mozdonya.

Kigyulladt egy szerencsi vonat, pótlóbuszok fognak most helyette közlekedni

Forrás: MÁV illusztráció

Bevezetett változások a vonatközlekedésben a tűz miatt:

InterCityk

A Miskolcról 14:40-kor Sátoraljaújhelyre elindult Zemplén IC (IC 524) helyett Sárospatak és Sátoraljaújhely között pótlóbusz közlekedik.

A Sátoraljaújhelyről 16:04-kor Miskolcra induló Zemplén IC (IC 521) helyett Sátoraljaújhely és Sárospatak között pótlóbusz közlekedik. Sárospatak és Szerencs között minden állomáson és megállóhelyen megáll.



Személyvonatok

A Szerencsről 14:04-kor Sátoraljaújhelyre elindult személyvonat (5226) műszaki hiba miatt csak Sárospatakig közlekedett.

A Sátoraljaújhelytől 15:04-kor Szerencsre induló személyvonat (5213) nem közlekedik. Utasai Sátoraljaújhely – Sárospatak között pótlóbusszal utazhatnak. Sárospatakról a 16:14-kor induló Zemplén IC-vel utazhatnak (IC 521), amely ezért Szerencsig minden állomáson és megállóhelyen megáll.

A Szerencsről 16:04-kor Sátoraljaújhelyre induló személyvonat (5236) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik, amely az alábbi helyeken áll meg: Sátoraljaújhely vasútállomás Sárospatak vasútállomás Bodrogolaszi, iskola Olaszliszka-Tolcsva vasútállomás Erdőbénye, vasúti megállóhely bejárati út Szegi, Alkotmány utca 74. Bodrogkeresztúr (Bodrogkisfalud), vasútállomás Mezőzombor vasútállomás Szerencs vasútállomás



A Szerencsről 14:04-kor Sátoraljaújhelyre elindult személyvonat egyik kocsijának alján tűz keletkezett Sárospatak és Sátoraljaújhely között. A motorvonaton nem sérült meg senki. Az oltás és a vizsgálat ideje alatt a két állomás között szünetel a forgalom - tette közzé a MÁVINFORM.

Sárospataknál gyulladt ki a mozdony

Tűz keletkezett egy vasúti szerelvény motorvonatának olajtartályánál Sárospatak külterületén. A szerelvény személyvonatként közlekedett huszonkét utassal. A sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók a motorvonat földeléséig porral oltóval és habbal oltóval kezdték oltani a lángokat. A földelést követően folytatják a motorvonat hűtését, valamint az utasok biztonságos átkísérésében nyújtanak segítséget a mentesítő autóbuszhoz - tette közzé a katasztrófavédelem.