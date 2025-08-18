1 órája
Tűz a szerencsi vonaton, azonnal leállt a forgalom két város között
Hosszú várakozás vár rád! Tűzeset és vonatkimaradás a Zemplén IC útvonalán.
A Szerencs - Sátoraljaújhely vonalon a délutáni órákban hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani. Sárospataknál gyulladt ki a vonat mozdonya.
Bevezetett változások a vonatközlekedésben a tűz miatt:
InterCityk
- A Miskolcról 14:40-kor Sátoraljaújhelyre elindult Zemplén IC (IC 524) helyett Sárospatak és Sátoraljaújhely között pótlóbusz közlekedik.
- A Sátoraljaújhelyről 16:04-kor Miskolcra induló Zemplén IC (IC 521) helyett Sátoraljaújhely és Sárospatak között pótlóbusz közlekedik.
- Sárospatak és Szerencs között minden állomáson és megállóhelyen megáll.
Személyvonatok
- A Szerencsről 14:04-kor Sátoraljaújhelyre elindult személyvonat (5226) műszaki hiba miatt csak Sárospatakig közlekedett.
- A Sátoraljaújhelytől 15:04-kor Szerencsre induló személyvonat (5213) nem közlekedik.
- Utasai Sátoraljaújhely – Sárospatak között pótlóbusszal utazhatnak.
- Sárospatakról a 16:14-kor induló Zemplén IC-vel utazhatnak (IC 521), amely ezért Szerencsig minden állomáson és megállóhelyen megáll.
- A Szerencsről 16:04-kor Sátoraljaújhelyre induló személyvonat (5236) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik, amely az alábbi helyeken áll meg:
- Sátoraljaújhely vasútállomás
- Sárospatak vasútállomás
- Bodrogolaszi, iskola
- Olaszliszka-Tolcsva vasútállomás
- Erdőbénye, vasúti megállóhely bejárati út
- Szegi, Alkotmány utca 74.
- Bodrogkeresztúr (Bodrogkisfalud), vasútállomás
- Mezőzombor vasútállomás
- Szerencs vasútállomás
A Szerencsről 14:04-kor Sátoraljaújhelyre elindult személyvonat egyik kocsijának alján tűz keletkezett Sárospatak és Sátoraljaújhely között. A motorvonaton nem sérült meg senki. Az oltás és a vizsgálat ideje alatt a két állomás között szünetel a forgalom - tette közzé a MÁVINFORM.
Sárospataknál gyulladt ki a mozdony
Tűz keletkezett egy vasúti szerelvény motorvonatának olajtartályánál Sárospatak külterületén. A szerelvény személyvonatként közlekedett huszonkét utassal. A sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók a motorvonat földeléséig porral oltóval és habbal oltóval kezdték oltani a lángokat. A földelést követően folytatják a motorvonat hűtését, valamint az utasok biztonságos átkísérésében nyújtanak segítséget a mentesítő autóbuszhoz - tette közzé a katasztrófavédelem.