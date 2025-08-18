augusztus 18., hétfő

Tűz a szerencsi vonaton, azonnal leállt a forgalom két város között

Hosszú várakozás vár rád! Tűzeset és vonatkimaradás a Zemplén IC útvonalán.

A Szerencs - Sátoraljaújhely vonalon a délutáni órákban hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani. Sárospataknál gyulladt ki a vonat mozdonya.

Bevezetett változások a vonatközlekedésben a tűz miatt:

InterCityk

  • A Miskolcról 14:40-kor Sátoraljaújhelyre elindult Zemplén IC (IC 524) helyett Sárospatak és Sátoraljaújhely között pótlóbusz közlekedik.
  • A Sátoraljaújhelyről 16:04-kor Miskolcra induló Zemplén IC (IC 521) helyett Sátoraljaújhely és Sárospatak között pótlóbusz közlekedik.
    • Sárospatak és Szerencs között minden állomáson és megállóhelyen megáll.

Személyvonatok

  • A Szerencsről 14:04-kor Sátoraljaújhelyre elindult személyvonat (5226) műszaki hiba miatt csak Sárospatakig közlekedett.
  • A Sátoraljaújhelytől 15:04-kor Szerencsre induló személyvonat (5213) nem közlekedik.
    • Utasai Sátoraljaújhely – Sárospatak között pótlóbusszal utazhatnak.
    • Sárospatakról a 16:14-kor induló Zemplén IC-vel utazhatnak (IC 521), amely ezért Szerencsig minden állomáson és megállóhelyen megáll.
  •  A Szerencsről 16:04-kor Sátoraljaújhelyre induló személyvonat (5236) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik, amely az alábbi helyeken áll meg:
    • Sátoraljaújhely vasútállomás
    • Sárospatak vasútállomás
    • Bodrogolaszi, iskola
    • Olaszliszka-Tolcsva vasútállomás
    • Erdőbénye, vasúti megállóhely bejárati út
    • Szegi, Alkotmány utca 74.
    • Bodrogkeresztúr (Bodrogkisfalud), vasútállomás
    • Mezőzombor vasútállomás
    • Szerencs vasútállomás

A Szerencsről 14:04-kor Sátoraljaújhelyre elindult személyvonat egyik kocsijának alján tűz keletkezett Sárospatak és Sátoraljaújhely között. A motorvonaton nem sérült meg senki. Az oltás és a vizsgálat ideje alatt a két állomás között szünetel a forgalom - tette közzé a MÁVINFORM.

Sárospataknál gyulladt ki a mozdony

Tűz keletkezett egy vasúti szerelvény motorvonatának olajtartályánál Sárospatak külterületén. A szerelvény személyvonatként közlekedett huszonkét utassal. A sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók a motorvonat földeléséig porral oltóval és habbal oltóval kezdték oltani a lángokat. A földelést követően folytatják a motorvonat hűtését, valamint az utasok biztonságos átkísérésében nyújtanak segítséget a mentesítő autóbuszhoz - tette közzé a katasztrófavédelem.

 

 

