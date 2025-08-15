augusztus 15., péntek

Veszekedéssel indult, letartóztatás lett a vége egy családi bonyodalomnak Miskolcon

Egy családi veszekedés során bántalmazta feleségét és tört-zúzott egy férfi Miskolcon.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2025. augusztus 12-én a délutáni órákban egy miskolci ingatlanban előzetes szóváltásba keveredett feleségével, akit több alkalommal kézzel arcon ütött, majd a menekülő és földre kerülő sértettet erősen oldalba rúgta. Ezt követően a sértett az ablakon keresztül próbált a házból elmenekülni, de a férfi utána futott, és testszerte ütötte, rúgta.

Letartóztatásba került a gyanúsított.
A Miskolci Járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását (a fotó illusztráció)
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A nő végül a szomszédba szaladt, hogy elrejtőzzön, de a terhelt oda is követte kezében egy gereblyével, amit a sértettnek sikerült végül kivenni a kezéből. Miután a férfi megnyugodott, a sértettet és őt is kórházba szállították.

Ugyanezen a napon az éjjeli órákban a gyanúsított ismét megjelent a felesége tartózkodási helyén lévő ingatlanban, és oda a tulajdonos engedélye nélkül bemenve, a magához vett karóval a házban található laptopot és televíziót összetörte. Ezután ismét szóváltásba keveredett a feleségével, majd a nő segítségére siető férfi sértettel kezdett dulakodni, aminek az vetett végett, hogy a ház tulajdonosa távozásra szólította fel, majd közéjük állt, azonban emiatt a terhelt a még nála lévő karóval fejen ütötte.

Sérülések a bántalmazás következtében

A gyanúsított felesége a bántalmazás következtében testszerte szenvedett el sérüléseket, valamint bordatörést, mely 8 napon túl gyógyuló. A másik két sértett pedig 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Mindezeken túlmenően a terhelt már 2023 novemberétől rendszeresen bántalmazta feleségét, melyek során a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A gyanúsított cselekményei – bizonyítottság esetén – alkalmasak lehetnek kapcsolati erőszak bűntettének, magánlaksértés bűntettének, rongálás vétségének és 2 rendbeli súlyos testi sértés bűntettének megállapítására, amelyből egy rendbeli cselekmény kísérleti szakban maradt.

Letartóztatásba került a gyanúsított

A bíróság álláspontja szerint a bűncselekmények miatt kiszabható büntetési tétel nagyságára figyelemmel a terhelt szökésének, elrejtőzésének veszélye reális, ezt nem ellensúlyozzák személyi körülményei. Esetében az sem kizárható, hogy szabadlábon hagyása esetén a kihallgatott és a kihallgatni tervezett személyek befolyásolásával vagy megfélemlítésével megnehezítené, meghiúsítaná a bizonyítást, annál is inkább mert ismeri a sértetteket és a többi tanút is. Mivel cselekményét hozzátartozója sérelmére huzamosabb ideig, folyamatosan követhette el, így reálisan fennáll annak a lehetősége is, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el. Ezt erősíti az is, hogy egy korábban elrendelt letartóztatása megszűnését követő rövid időn belül követhette el jelen cselekményét.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását – áll a Miskolci Törvényszék sajtóközleményében.

A végzés nem végleges.

További kék híreket olvashat a boon.hu-n.

 

