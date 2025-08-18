Összeverték Richárdot a borsodi házibulin, megdöbbentő, mit állít a házigazda – videóval

Nem tudni, mi válthatta ki pontosan a történteket. Házibulit tartottak Ricsén, sok alkohol fogyott az este során. Az egyik pillanatban még a fényképen mosolyogtak egymás mellett a férfiak, majd egyszer csak már a földön feküdt Richárd, és még ott is tovább verték, rugdosták.

Halálfélelme volt Richárdnak, miközben verték ismerősei

Forrás: tenyek.hu

Halálfélelme volt, miközben verték

Eszembe jutott az, hogy én ott meg fogok halni, mert ütöttek, vertek, rugdostak

- nyilatkozta a Tényeknek B. Richárd, ricsei lakos.

Először jó hangulatban folyt a buli, majd hirtelen kitört a balhé. Három ismerőse támadt rá Richárdra. Először valaki hátulról leütötte, majd a földre esett, és eszméletét vesztette az ütés következtében. A földre esett férfit tovább ütlegelték, rugdosták. Miután megpróbált felállni, valaki újból megütötte oldalról. Addig rugdosták, amíg nem bírt felállni, majd otthagyták.

Később vérző fejjel tért magához

Kijöttem a kapun, és elindultam haza, mert láttam mennyi vér folyik belőlem, de még az egyik elkövető jött utánam, és meg akart verni

-elevenítette fel a szörnyű emlékeket Richárd.

Eltűntek róla az aranyékszerek, megdöbbentő, amit a házigazda állít

Mikor magához tért Richárd, nem találta magán az ékszereit. Eltűnt a nyaklánca, karkötője, és fülbevalója is. Miután kiérkezett a rendőrség, és elkezdődött a nyomozás, végül előkerültek az aranyékszerek. A házigazda találta meg a postaládájában, aki azt állítja, hogy a három elkövető csak verekedett, nem loptak el semmit, hanem Richárd és felesége tehette oda a postaládájába az ékszereket.

Ők tették ide bele, lehet, hogy ők is megjátszották, mert mi ránk akarják kenni a balhét, azért

- nyilatkozta a házigazda, akinek a falán még most is látszódnak a múlt heti verekedés vérnyomai.

Ezek is érdekelhetik: