Szörnyű, mit tett a brutális férj Miskolcon, az ablakon át menekült a kétgyerekes anyuka – videóval

Letartóztatták azt a miskolci férfit, aki brutálisan megverte a feleségét, mert a nő el akarta hagyni. Az asszony nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket, többek között bordatörést szenvedett.

Gereblyével verte áldozatát.

A kép illusztráció. Fotó: Focuslight

Nem először verte meg a feleségét

Most új információk láttak napvilágot, miután a nagymama, akinek a lakásában a támadás történt, elmondta, mi vezetett az ámokfutáshoz. A vita oka egyszerű és tragikus volt.

Nem akart vele lenni, és ő nem akart elmenni. Ezért volt az egész.

mondta a nagymama, aki szűkszavúan, de lényegre törően foglalta össze a történteket:

Az unokámmal összeveszett, és elkezdte verni. Ennyi volt.

Információink szerint a nő éppen azért akrta elhagyni a férfit, mert az rendszeresen verte őt. A férfi ököllel ütötte a nőt, a földön fekvő asszonyt pedig bordán rúgta. A sértett annyira félt, hogy az ablakon kimászva próbált menekülni, de a férj egy gereblyével a kezében utána ment. Az őrjöngés később folytatódott, a férfi éjjel visszatért, egy karóval tört zúzott és a nő segítségére sietőkre is rátámadt. A Miskolci Járásbíróság a egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Vármegyénkben nem ez az első ehhez hasonló eset.

