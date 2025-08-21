augusztus 21., csütörtök

Borzalom

1 órája

Szörnyű, mit tett a brutális férj Miskolcon, az ablakon át menekült a kétgyerekes anyuka – videóval

Címkék#nagymama#asszony#feleség#miskolci

Új, szívszorító részletek derültek ki abban a miskolci családi drámában, ahol egy anyának az ablakon át kellett menekülnie őrjöngő férje elől. Most a nagymama törte meg a csendet, és elmondta, miért fajult el a helyzet ennyire. A brutális támadót, aki a gyanú szerint rendszeresen verte a családját, letartóztatták.

Letartóztatták azt a miskolci férfit, aki brutálisan megverte a feleségét, mert a nő el akarta hagyni. Az asszony nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket, többek között bordatörést szenvedett.

verés
Gereblyével verte áldozatát.
A kép illusztráció. Fotó: Focuslight

Nem először verte meg a feleségét

Most új információk láttak napvilágot, miután a nagymama, akinek a lakásában a támadás történt, elmondta, mi vezetett az ámokfutáshoz. A vita oka egyszerű és tragikus volt.

 Nem akart vele lenni, és ő nem akart elmenni. Ezért volt az egész.

 mondta a nagymama, aki szűkszavúan, de lényegre törően foglalta össze a történteket: 

Az unokámmal összeveszett, és elkezdte verni. Ennyi volt.

Információink szerint a nő éppen azért akrta elhagyni a férfit, mert az rendszeresen verte őt. A férfi ököllel ütötte a nőt, a földön fekvő asszonyt pedig bordán rúgta. A sértett annyira félt, hogy az ablakon kimászva próbált menekülni, de a férj egy gereblyével a kezében utána ment. Az őrjöngés később folytatódott, a férfi éjjel visszatért, egy karóval tört zúzott és a nő segítségére sietőkre is rátámadt. A Miskolci Járásbíróság a egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Vármegyénkben nem ez az első ehhez hasonló eset.

A Tények videója az esetről:

 

 

