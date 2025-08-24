56 perce
Brutálisan megverte volt élettársát és annak új párját
Az öklét és tenyerét használta áldozatai ellen a bosszúra szomjazó férfi. Verekedés tört ki.
A Miskolci Járási Ügyészség garázdaság és könnyű testi sértés miatt emelt vádat egy férfival szemben. A vád szerint a férfi 2025. március 28-án délben Miskolcon, az Újgyőri főtéren - előzetes megbeszélés alapján – találkozott egy férfival és annak feleségével. A férfi korábban a nővel 3 évig együtt élt. Verekedés lett az ügyből.
A korábbi élettárs és a nő beszélgetni kezdtek, majd szóváltás alakult ki közöttük, melynek során a férfi két alkalommal tenyérrel arcon ütötte a nőt, majd ezt követően odalépett a másik férfihez. A nő ekkor – a további tettlegesség megakadályozása érdekében - a két férfi közé állt, a azonban két újabb pofont kapott, majd pedig a másik férfit egy alkalommal ököllel a fején megütötte és a közeli korlátnak lökte. A támadó ezt követően távozott a helyszínről.
Verekedés: közérdekű munka és pénzbüntetés
A sértett férfi a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett és a vádlottal szemben könnyű testi sértés miatt magánindítványt terjesztett elő.
A vádlott fenti kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.
Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben közérdekű munka és pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a bíróságnak.
