augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

15°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bosszú?

56 perce

Brutálisan megverte volt élettársát és annak új párját

Címkék#Miskolci Járási Ügyészség#Újgyőri főtéren#áldozat#magatartás

Az öklét és tenyerét használta áldozatai ellen a bosszúra szomjazó férfi. Verekedés tört ki.

Boon.hu
Brutálisan megverte volt élettársát és annak új párját

Elverte volt párját és anak élettársát

A Miskolci Járási Ügyészség garázdaság és könnyű testi sértés miatt emelt vádat egy férfival szemben. A vád szerint a férfi 2025. március 28-án délben Miskolcon, az Újgyőri főtéren -  előzetes megbeszélés alapján – találkozott egy férfival és annak feleségével. A férfi korábban a nővel 3 évig együtt élt. Verekedés lett az ügyből.

verekedés
Verekedés tört ki
Fotó: Shutterstock

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A korábbi élettárs és a nő beszélgetni kezdtek, majd szóváltás alakult ki közöttük, melynek során a férfi két alkalommal tenyérrel arcon ütötte a nőt, majd ezt követően odalépett a másik férfihez. A nő ekkor – a további tettlegesség megakadályozása érdekében - a két férfi közé állt, a azonban két újabb pofont kapott, majd pedig a másik férfit egy alkalommal ököllel a fején megütötte és a közeli korlátnak lökte. A támadó ezt követően távozott a helyszínről.

Verekedés: közérdekű munka és pénzbüntetés 

A sértett férfi a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett és a vádlottal szemben könnyű testi sértés miatt magánindítványt terjesztett elő. 

A vádlott fenti kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen. 

Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben közérdekű munka és pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a bíróságnak. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu