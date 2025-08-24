Brutálisan megverte volt élettársát és annak új párját

A Miskolci Járási Ügyészség garázdaság és könnyű testi sértés miatt emelt vádat egy férfival szemben. A vád szerint a férfi 2025. március 28-án délben Miskolcon, az Újgyőri főtéren - előzetes megbeszélés alapján – találkozott egy férfival és annak feleségével. A férfi korábban a nővel 3 évig együtt élt. Verekedés lett az ügyből.

Verekedés tört ki

Fotó: Shutterstock

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A korábbi élettárs és a nő beszélgetni kezdtek, majd szóváltás alakult ki közöttük, melynek során a férfi két alkalommal tenyérrel arcon ütötte a nőt, majd ezt követően odalépett a másik férfihez. A nő ekkor – a további tettlegesség megakadályozása érdekében - a két férfi közé állt, a azonban két újabb pofont kapott, majd pedig a másik férfit egy alkalommal ököllel a fején megütötte és a közeli korlátnak lökte. A támadó ezt követően távozott a helyszínről.