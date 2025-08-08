1 órája
Fegyverrel követelte vissza a borsodi férfi, ami szerinte neki járt – a vita csúnyán elfajult
Fegyverrel támadt két férfira egy borsodi férfi. Szinte bármi megtörténhet egy kis faluban, most egy vasvilla került elő vita közben.
A Tiszaújvárosi Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat egy férfival szemben. Egy szóváltás, egy vasvilla, és egy vádemelés, ez történt Borsodban.
Vasvilla ,,segítségével" akarta visszaszerezni a tulajdonát
A vád szerint a vádlott 2024. július 13-án kora este Girincsen, egy vasvillát tartva a kezében veszekedni kezdett egy másik férfival és azt követelte a sértettől, hogy adja vissza a tőle – a vádlott által vélelmezetten - eltulajdonított pénzét és lakácskulcsát. A vita során a vádlott a kezében tartott négy ágú vasvillával a sértett irányába szúrt, amely elől a sértett kitért. A vádlottat ekkor egy másik jelen lévő férfi próbálta megfékezni, mire a vádlott a vasvillával felé is szúró mozdulatot tett. A vádlott cselekménye következtében sérülése senkinek sem keletkezett. A sértett a vádlott követelésének nem tett eleget.
Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására, pártfogó felügyelet alkalmazására és a vasvilla elkobzására tett indítványt a bíróságnak - tette közzé a Tiszaújvárosi Járási Ügyészség.
