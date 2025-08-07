augusztus 7., csütörtök

Miskolcon történt

38 perce

Baleset Miskolcon: Összezavarhatta az enyhén balra ívelő kanyar a sofőrt, áttért a szembe sávba – naná, hogy ütközött!

Címkék#Muhi utca#ütközés#Miskolc#baleset#frontális

A Muhi utcában történt az eset. Az ütközés az után történt, hogy egy enyhén balra ívelő útszakaszban az egyik autó áttért a szembe sávba.

Boon.hu
Baleset Miskolcon: Összezavarhatta az enyhén balra ívelő kanyar a sofőrt, áttért a szembe sávba – naná, hogy ütközött!

Áttért a szembejövő sávba a fehér Clio, ütközés lett a vége a Muhi utcában

Fotó: Vajda János

Ahogy arról a boon.hu korábban beszámolt, összeütközött két személyautó Miskolcon, a Muhi utcában, a Tatárárok utca közelében. A bennük utazók kiszálltak a járművekből, amelyeket áramtalanítottak a miskolci hivatásos tűzoltók – tájékoztatott a katasztrófavédelem. Az ütközés helyszínén félpályán halad a forgalom a vizsgálat idejére.

ütközés helyszíne a Muhi utcában Miskolcon
Az ütközés fél-frontálisan történt és az egyik autó az árokban végezte Miskolcon Fotó: Vajda János

Mentő is az ütközés helyszínén

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense úgy tájékoztatott, hogy a fél-frontális ütközés előzménye az, hogy az érintett személygépjárművek közül az egyik egy enyhén balra ívelő kanyarban áttért a szemközti sávba. A baleset következtében az egyik személyautó az útszakasz mellett futó árokba borult. Mentők, tűzoltók és rendőrök is kivonultak a közúti incidenshez, ahol egy könnyebben sérült személyt láttak el. A helyszínelés idejére a forgalom félpályán halad a Muhi utcában.

A baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség.

Baleset a Muhi utcánál Miskolcon 08.07.

Fotók: Vajda János

A héten több balesetről is beszámoltunk Miskolcon és környékén. Az M3-as autópályán és a Csabai kapuban és a Centrumnál is történtek közlekedési balesetek és anomáliák.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

