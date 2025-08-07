Baleset Miskolcon: Összezavarhatta az enyhén balra ívelő kanyar a sofőrt, áttért a szembe sávba – naná, hogy ütközött! - fotókkal, videóval!

Ahogy arról a boon.hu korábban beszámolt, összeütközött két személyautó Miskolcon, a Muhi utcában, a Tatárárok utca közelében. A bennük utazók kiszálltak a járművekből, amelyeket áramtalanítottak a miskolci hivatásos tűzoltók – tájékoztatott a katasztrófavédelem. Az ütközés helyszínén félpályán halad a forgalom a vizsgálat idejére.

Az ütközés fél-frontálisan történt és az egyik autó az árokban végezte Miskolcon Fotó: Vajda János

Mentő is az ütközés helyszínén

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense úgy tájékoztatott, hogy a fél-frontális ütközés előzménye az, hogy az érintett személygépjárművek közül az egyik egy enyhén balra ívelő kanyarban áttért a szemközti sávba. A baleset következtében az egyik személyautó az útszakasz mellett futó árokba borult. Mentők, tűzoltók és rendőrök is kivonultak a közúti incidenshez, ahol egy könnyebben sérült személyt láttak el. A helyszínelés idejére a forgalom félpályán halad a Muhi utcában.