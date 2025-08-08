1 órája
Súlyos sérüléssel végződött egy szabálytalan előzés Mezőkövesdnél - mentőhelikopter is a helyszínen! (fotók , videó)
Karambolozott két személygépkocsi a 253-as főúton, Mezőkövesd közelében. Az ütközést követően egy embert a tűzoltók szabadítottak ki az egyik járműből.
Fotó: Vajda János
Mint ahogy arról a boon.hu korábban beszámolt, Andornaktálya és Mezőkövesd között, a 253-as főút 10-es kilométer szelvényénél közúti baleset történt. Az ütközést követően egy ember nem tudott kiszállni az egyik járműből, őt feszítővágóval szabadították ki, majd kiemelték és átadták a mentőknek a műszaki mentést végző mezőkövesdi hivatásos tűzoltók. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – tájékoztatott a katasztrófavédelem.
Szabálytalan előzés okozta az ütközést
A baleset részleteiről a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense adott tájékoztatást. Zupkó Jázmin Ajándék elmondta, hogy a közúti balesetben két személygépjármű ütközött, aminek oka az az előzési szabályok be nem tartása. Az egyik jármű már belekezdett az előzésbe a 253-as főúton, amit az előtte haladó autó nem érzékelt és ez a gépkocsi is előzésbe kezdett.
A helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy férfit és egy nőt könnyebb sérülésekkel földi úton, míg egy nőt súlyos sérülésekkel légi úton szállítottak kórházba - közölte az Országos Mentőszolgálat.
Súlyos baleset Mezőkövesdnél 08.08.Fotók: Vajda János
