Súlyos sérüléssel végződött egy szabálytalan előzés Mezőkövesdnél - mentőhelikopter is a helyszínen! (fotók , videó)

Mint ahogy arról a boon.hu korábban beszámolt, Andornaktálya és Mezőkövesd között, a 253-as főút 10-es kilométer szelvényénél közúti baleset történt. Az ütközést követően egy ember nem tudott kiszállni az egyik járműből, őt feszítővágóval szabadították ki, majd kiemelték és átadták a mentőknek a műszaki mentést végző mezőkövesdi hivatásos tűzoltók. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Mezőkövesd térségében szabálytalan előzés okozta az ütközést Fotó: Vajda János

Szabálytalan előzés okozta az ütközést

A baleset részleteiről a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense adott tájékoztatást. Zupkó Jázmin Ajándék elmondta, hogy a közúti balesetben két személygépjármű ütközött, aminek oka az az előzési szabályok be nem tartása. Az egyik jármű már belekezdett az előzésbe a 253-as főúton, amit az előtte haladó autó nem érzékelt és ez a gépkocsi is előzésbe kezdett.

A helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy férfit és egy nőt könnyebb sérülésekkel földi úton, míg egy nőt súlyos sérülésekkel légi úton szállítottak kórházba - közölte az Országos Mentőszolgálat.