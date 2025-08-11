Ez aztán a pofátlanság! Hiszékeny ózdi nagymama esett csalók csapdájába

Pofátalna unokázós csalók jártak Ózdon. A rendelkezésre álló adatok szerint 2025. július 30-án a két gyanúsított eddig ismeretlen társa egy angol előhívójú telefonszámról hívta fel a 72 éves ózdi nőt. Azt állították, hogy az unokáját letartóztatták egy lőfegyvert is tartalmazó gyanús csomag miatt. A hívó fél valótlanul azt is közölte, hogy a fogvatartó ismeretlen személy 3 millió forint „váltságdíjat” követel az unoka házi őrizetbe juttatásáért cserébe.

Az ózdi nagymama bedőlt az unokázós csalóknak. Fotó: Illusztráció/Nancy Beijersbergen

Vitték a pénzt és az aranyat az unokázós csalók

Az asszony elmondta, hogy nincs ennyi készpénze, az ismeretlen hívó ekkor hozzátette, hogy aranyékszerekkel kipótolhatja az összeget.

Ezt követően a sértett a telefonáló utasításának megfelelően egy ózdi temető épületének csatornájában elhelyezett 2.300.000 forint készpénzt és mintegy 100 grammnyi aranyékszert egy kozmetikai táskában, amelyet a két gyanúsított később magához vett és autóval külföldre távoztak.

Kábítószerrel buktak le

Néhány nappal később egy közúti ellenőrzés során a két terheltet elfogták és egyikük táskájában fehér színű, kábítószergyanús anyagot találtak.

A terheltek cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet bűncselekmény felismerésre vagy elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntettének megállapítására, azonban a pontos minősítés a nyomozás további eredményeinek függvénye.

Letartóztatásban a csalók

A bíróság álláspontja szerint a nagyobb tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható büntetés mértéke a terheltek esetében már önmagában is megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét, amelyet személyi körülményeik nem ellensúlyoznak. Ezt erősíti az a tény, hogy az eddigi adatok szerint a gyanúsítottak kizárólag a bűncselekmény elkövetése érdekében jártak Magyarországon, valamint az, hogy esetükben felmerül a bűnszervezetben való elkövetés lehetősége is. Megalapozottan feltehető továbbá, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a még fel nem derített elkövetői körrel kapcsolatba lépnének és velük összebeszélve arra törekednének, hogy a bizonyítást meghiúsítsák vagy megnehezítsék, illetve a nyomozóhatóság látókörébe még nem került tanúkat megfélemlítenék, befolyásolnák. Az elkövetett cselekmény gátlástalan, kifejezetten idős sértettre fókuszáló jellege és a velük kapcsolatba hozható, korábbi, ugyanilyen típusú bűncselekmények miatt pedig megalapozottan feltehető az is, hogy újabb, hasonló bűncselekményeket követnének el.