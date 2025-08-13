Beért a Renault Miskolcra, aztán egyszer csak kigyulladt (helyszíni fotókkal, videóval)

– Még jó, hogy meg tudtam állni, nem mentem neki az előttem parkoló kocsinak – mondta a történtek után alig pár perccel a járművezető, már a Szentpéteri kapu 99. számú magasház bejárati lépcsőjén ülve, amikor a Boon.hu a baleset helyszínén kérdezte. Tíz percbe se telt ezt megelőzően, hogy a tűzoltók gyors kiérkezése és beavatkozása dacára teljesen kiégjen a Renault Mégane.

Teljesen kiégett az autó a tűzben Fotó: Vajda János

Tűz, ami váratlanul kicsapott a motorból

Kigyulladt egy autó a Szentpéteri kapuban – erősítették meg a Katasztrófavédelem részéről a Borsod Online szerkesztőségébe érkezett szerda esti híresztelést –, két fecskendővel vannak kint a helyszínen a tűzoltók, arra koncentrálnak, hogy a víz segítségével a többi környékbeli kocsit hűtsék, megóvják a lángoktól. Alighanem nyilvánvaló volt, hogy az eredetileg balesetet szenvedett személyautó már menthetetlen, erről győződhettek meg a Boon.hu riporterei néhány perccel később az esethez kiérkezve.