Beért a Renault Miskolcra, aztán egyszer csak kigyulladt (helyszíni fotókkal, videóval)
Két fiatalember ült a Szentpéteri kapuban haladó kocsiban, amikor azt látták, füst, majd tűz csapott fel a motorháztető alól. Épp hogy le tudtak kanyarodni a mellékutcába, egy tízemeletes elé, kiugrani a járműből – és már lángolt is minden. A tűzoltók sem segíthettek rajtuk.
– Még jó, hogy meg tudtam állni, nem mentem neki az előttem parkoló kocsinak – mondta a történtek után alig pár perccel a járművezető, már a Szentpéteri kapu 99. számú magasház bejárati lépcsőjén ülve, amikor a Boon.hu a baleset helyszínén kérdezte. Tíz percbe se telt ezt megelőzően, hogy a tűzoltók gyors kiérkezése és beavatkozása dacára teljesen kiégjen a Renault Mégane.
Tűz, ami váratlanul kicsapott a motorból
Kigyulladt egy autó a Szentpéteri kapuban – erősítették meg a Katasztrófavédelem részéről a Borsod Online szerkesztőségébe érkezett szerda esti híresztelést –, két fecskendővel vannak kint a helyszínen a tűzoltók, arra koncentrálnak, hogy a víz segítségével a többi környékbeli kocsit hűtsék, megóvják a lángoktól. Alighanem nyilvánvaló volt, hogy az eredetileg balesetet szenvedett személyautó már menthetetlen, erről győződhettek meg a Boon.hu riporterei néhány perccel később az esethez kiérkezve.
A 2001-es évjáratú Renault Mégane típusú gépkocsiban utazott fiatalemberek egyike így mesélte el a történteket: Bodrogkisfalud felől érkeztek a megyeszékhelyre, a 26-os út vonalán haladtak befelé a belváros irányba, amikor – majdnem a kórházzal átellenben – hirtelen füst, illetve tűz csapott fel a motorháztető alól. Annyira volt lélekjelenléte a sofőrnek, hogy az első adandó alkalommal lekanyarodjon a lakótelepre felvezető mellékutcába, majd mindketten kiugorjanak. Már akkor egyre nagyobb lángok csaptak fel, s perceken belül kiégett az egész. A törmelék jónéhány négyzetméteres körben beborította az aszfaltot, a közvetlen közelben az égett szag is kellemetlen volt, ezzel együtt a történtek nem jelenthettek kifejezett veszélyt a környezetre, a házra vagy az arra járókra. Mindenesetre a tűzoltóautók jelenléte és beavatkozása idejére maga a mellékutca (szintén Szentpéteri kapu) az autós közforgalom számára járhatatlanná vált, de ez a probléma is hamar elhárult.
Teljesen kiégett egy autó MiskolconFotók: Vajda János
A teljességgel tönkrement Renault tulajdonosai kérdésünkre elmondták, tudják, hogy a roncs és törmelékek minél előbbi elszállíttatása is az ő felelősségük és kötelességük, ami csak tetézi a tűzeset révén keletkezett kárukat.
