Hatalmas füstfelhő Miskolc felett – ez volt az oka (fotók, videók)

Kiégett egy gépkocsi Miskolcon, a 26-os főút Szentpéteri kapui szakaszán, a 2-es kilométerszelvénynél – erről már a baz.katasztrofavedelem.hu tájékoztatott.

Autó gyulladt ki Miskolcon hétfő este

Fotó: BNR

A tűz a közelben parkoló járműveket veszélyeztette, egy másik kocsi is károsodott. A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, valamint a közeli kocsikat is hűtötték. Az égő autó mellett parkoló jármű azonban károsodott a tűzben.