1 órája

Hatalmas füstfelhő Miskolc felett – ez volt az oka (fotók, videók)

Címkék#boon video#tűz#autó#Miskolc

Hétfőn kora este lett figyelmes munkatársunk a hatalmas füstre.

Hatalmas füstfelhő Miskolc felett – ez volt az oka (fotók, videók)

Hatalmas füstfelhő Miskolc felett

Fotó: BNR

Kiégett egy gépkocsi Miskolcon, a 26-os főút Szentpéteri kapui szakaszán, a 2-es kilométerszelvénynél – erről már a baz.katasztrofavedelem.hu tájékoztatott.

Parkoló autó gyulladt ki Miskolcon.
Autó gyulladt ki Miskolcon hétfő este
Fotó: BNR

A tűz a közelben parkoló járműveket veszélyeztette, egy másik kocsi is károsodott. A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, valamint a közeli kocsikat is hűtötték. Az égő autó mellett parkoló jármű azonban károsodott a tűzben.

Kigyulladt egy parkoló autó Miskolcon

Fotók: BNR

Teljesen kiégett egy autó Miskolcon

Fotók: Vajda János

További hírek a boon.hu-n.

 

