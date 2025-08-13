boon.hu video
Hatalmas füstfelhő Miskolc felett – ez volt az oka (fotók, videó)
Hétfőn kora este lett figyelmes munkatársunk a hatalmas füstre.
Hatalmas füstfelhő Miskolc felett
Kiégett egy gépkocsi Miskolcon, a 26-os főút Szentpéteri kapui szakaszán, a 2-es kilométerszelvénynél – erről már a baz.katasztrofavedelem.hu tájékoztatott.
A tűz a közelben parkoló járműveket veszélyeztette, egy másik kocsi is károsodott. A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, valamint a közeli kocsikat is hűtötték. Az égő autó mellett parkoló jármű azonban károsodott a tűzben.
