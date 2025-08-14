augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

29°
+37
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

Négy borsodi település tűzoltói rohantak a nagy területű tűzhöz (frissítve)

Címkék#katasztrófavédelem#Ózd#Borsodszentgyörgy#gaz#fű#tűz

Ózd és Borsodszentgyörgy között alakult ki tűz, csütörtök este.

Nagy területen száraz fű és gaz ég Ózd és Borsodszentgyörgy között.

5S5A0909
A fotó illusztráció
Fotó: Vendel Lajos / Forrás: MW

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett az ózdi, a kazincbarcikai, a miskolci, valamint az aggteleki hivatásos tűzoltók oltják a lángokat – közölte a baz.katasztrofavedelem.hu.

Majd' félszáz hektáron ég mezőgazdasági terület Ózd mellett, órák óta oltják 

Ózdi, miskolci, aggteleki és kazincbarcikai tűzoltók is kint vannak a helyszínen. A katasztrófavédelem több városból riasztott egységei délutántól küzdenek a lángokkal. A helyszín Ózd és Borsodszentgyörgy között található mezőgazdasági jellegű terület. Ami ég: mintegy negyven hektár bozótos és száraz fű, továbbá öt hektárnyi tölgyfacsemete.

Messziről látszott a hatalmas füst
Forrás: Olvasó

A Boon.hu-t csütörtök este 9 óra előtt arról tájékoztatta a megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság sajtósa, Dojcsák Dávid,  hogy lassan esély van véget vetni a tűznek, most már biztosan nem terjed tovább.

További kék hírek a boon.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu