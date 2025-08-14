Négy borsodi település tűzoltói rohantak a nagy területű tűzhöz (frissítve)

Nagy területen száraz fű és gaz ég Ózd és Borsodszentgyörgy között.

A fotó illusztráció

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: MW

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett az ózdi, a kazincbarcikai, a miskolci, valamint az aggteleki hivatásos tűzoltók oltják a lángokat – közölte a baz.katasztrofavedelem.hu.

Majd' félszáz hektáron ég mezőgazdasági terület Ózd mellett, órák óta oltják

Ózdi, miskolci, aggteleki és kazincbarcikai tűzoltók is kint vannak a helyszínen. A katasztrófavédelem több városból riasztott egységei délutántól küzdenek a lángokkal. A helyszín Ózd és Borsodszentgyörgy között található mezőgazdasági jellegű terület. Ami ég: mintegy negyven hektár bozótos és száraz fű, továbbá öt hektárnyi tölgyfacsemete.

Messziről látszott a hatalmas füst

Forrás: Olvasó

A Boon.hu-t csütörtök este 9 óra előtt arról tájékoztatta a megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság sajtósa, Dojcsák Dávid, hogy lassan esély van véget vetni a tűznek, most már biztosan nem terjed tovább.

