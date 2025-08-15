Lángok Miskolc határában, négy tűzoltóegység is a helyszínen (frissítve)

A Kiskőbánya-dűlőbe a vármegyeszékhely több tűzoltó egységét riasztották – tájékoztatott a baz.katasztrofavedelem.hu.

Száraz fű, bozótos gyulladt meg Miskolc szélén, a Kiskőbánya-dűlőben. A nagyjából harminchektáros területre három miskolci, egy diósgyőri hivatásos egységet riasztottak, a beavatkozást a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A rajok több oldalról, több vízsugárral, kéziszerszámokkal, háti permetezővel oltják a tüzet, illetve védik a lakóingatlanokat.

Nagy a nyári meleg, de ezt sanszos, hogy felgyújtotta valaki

Aligha "magától" kapott lángra a magas száraz növényzet a megyeszékhely határában. Ez a környék víkendházas övezet, de akadnak (szakkifejezéssel) életvitelszerűen lakott ingatlanok is arrafelé (a Győri kaputól északra, a Bodótetőnél). Ezzel együtt szerencsésen járt mindenki: sem épületben nem esett kár, sem emberi sérülés nem történt, mígnem a miskolci tűzoltóság egységeinek sikerült megfékeznie a tüzet, tudtuk meg Dojcsák Dávidtól, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivőjétől. A tüzet valószínűsíthetően nyílt láng, azaz emberi felelőtlenség vagy mulasztás okozhatott.

Frissítés (18:20): Megfékezték a tüzet

A Kiskőbánya-dűlőben nagy területen gyulladt meg a száraz fű, a bozótos. A korábbi információktól eltérően tizenöt hektár égett le, a rajok vízsugarakkal, kéziszerszámokkal eloltották a tüzet. A tűzoltók az utómunkálatokat végzik – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

