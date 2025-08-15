augusztus 15., péntek

Mária névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

35 perce

Lángok Miskolc határában, négy tűzoltóegység is a helyszínen (frissítve)

Címkék#katasztrófavédelem#tűz#Miskolc

Péntek délután keletkezett a tűz.

A Kiskőbánya-dűlőbe a vármegyeszékhely több tűzoltó egységét riasztották – tájékoztatott a baz.katasztrofavedelem.hu.

5S5A0933
A fotó illusztráció
Fotó: Vendel Lajos / Forrás: MW

Száraz fű, bozótos gyulladt meg Miskolc szélén, a Kiskőbánya-dűlőben. A nagyjából harminchektáros területre három miskolci, egy diósgyőri hivatásos egységet riasztottak, a beavatkozást a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A rajok több oldalról, több vízsugárral, kéziszerszámokkal, háti permetezővel oltják a tüzet, illetve védik a lakóingatlanokat.

Nagy a nyári meleg, de ezt sanszos, hogy felgyújtotta valaki

Aligha "magától" kapott lángra a magas száraz növényzet a megyeszékhely határában. Ez a környék víkendházas övezet, de akadnak (szakkifejezéssel) életvitelszerűen lakott ingatlanok is arrafelé (a Győri kaputól északra,  a Bodótetőnél). Ezzel együtt szerencsésen járt mindenki: sem épületben nem esett kár, sem emberi sérülés nem történt, mígnem a miskolci tűzoltóság egységeinek sikerült megfékeznie a tüzet, tudtuk meg Dojcsák Dávidtól, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivőjétől. A tüzet valószínűsíthetően nyílt láng, azaz emberi felelőtlenség vagy mulasztás okozhatott.

Frissítés (18:20): Megfékezték a tüzet

A Kiskőbánya-dűlőben nagy területen gyulladt meg a száraz fű, a bozótos. A korábbi információktól eltérően tizenöt hektár égett le, a rajok vízsugarakkal, kéziszerszámokkal eloltották a tüzet. A tűzoltók az utómunkálatokat végzik – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

További kék hírek a boon.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu