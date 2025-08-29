A tiszaújvárosi tűzoltók szirénáztak péntek délután: tűz keletkezett egy lakóháznál

Tűz Hejőbábán: egy lakóháznál, a Fő utcában csaptak fel a lángok pénteken.

Tűz Hejőbábán: kigyulladt egy tároló.

Tűz Hejőbábán

Az ingatlannal egybeépített, mintegy hat négyzetméteres tároló égett.

A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, amelyek a lakóépületre nem terjedtek át.

A rajok utómunkálatokat végeznek - közölte a katasztrófavédelem.

