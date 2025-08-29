augusztus 29., péntek

Katasztrófa

1 órája

A tiszaújvárosi tűzoltók szirénáztak péntek délután: tűz keletkezett egy lakóháznál

A tűzoltók a Fő utcába siettek.

Boon.hu

Tűz Hejőbábán: egy lakóháznál, a Fő utcában csaptak fel a lángok pénteken.

Tűz Hejőbábán: kigyulladt egy tároló
Tűz Hejőbábán: kigyulladt egy tároló. 

Tűz Hejőbábán

Az ingatlannal egybeépített, mintegy hat négyzetméteres tároló égett.

A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, amelyek a lakóépületre nem terjedtek át.

A rajok utómunkálatokat végeznek - közölte a katasztrófavédelem.

Az M3-as autópályán karambol történt, több kilométeres a torlódás péntek délután.

Tűzzel is meg kellett küzdeniük a katasztrófavédelem munkatársainak.

 

 

