2 órája
A tiszaújvárosi tűzoltók szirénáztak péntek délután: tűz keletkezett egy lakóháznál
A tűzoltók a Fő utcába siettek.
Tűz Hejőbábán: egy lakóháznál, a Fő utcában csaptak fel a lángok pénteken.
Tűz Hejőbábán
Az ingatlannal egybeépített, mintegy hat négyzetméteres tároló égett.
A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, amelyek a lakóépületre nem terjedtek át.
A rajok utómunkálatokat végeznek - közölte a katasztrófavédelem.
Az M3-as autópályán karambol történt, több kilométeres a torlódás péntek délután.
2 órája
Karambol az M3-ason: a leállósávon halad a forgalom, több kilométeres a torlódás
Tűzzel is meg kellett küzdeniük a katasztrófavédelem munkatársainak.
2025.08.24. 19:22
Brutális látvány: A tűzoltók küzdöttek a lángokkal - Videón az M3-ason kigyulladt autó
