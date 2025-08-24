Lángolt az egész ház a Biben-völgyben

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint teljes terjedelmében égett a mintegy húsz négyzetméter alapterületű épület tetőszerkezete. A tűz Ózdon, a Biben-völgyben csapott fel vasárnap.

Tűz Ózdon: egy ház lángolt a Biben-völgyben. A fotó illusztráció

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tűz Ózdon: megfékezték a lángokat a tűzoltók

A város hivatásos tűzoltói megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Jelenleg az utómunkálatokat végzik - írták a katasztrófavédelem oldalán.

