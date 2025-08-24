Tűzeset
1 órája
Lángolt az egész ház a Biben-völgyben
Kigyulladt egy hétvégi ház Ózdon, a Biben-völgyben vasárnap.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint teljes terjedelmében égett a mintegy húsz négyzetméter alapterületű épület tetőszerkezete. A tűz Ózdon, a Biben-völgyben csapott fel vasárnap.
Tűz Ózdon: megfékezték a lángokat a tűzoltók
A város hivatásos tűzoltói megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Jelenleg az utómunkálatokat végzik - írták a katasztrófavédelem oldalán.
2 órája
Elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput, sár és víz mindenütt (fotókkal, videókkal) - frissítve
5 órája
Tragédia: halálos baleset történt az M3-as autópályán - Erre kerüljön!
