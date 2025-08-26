Lángok
37 perce
Gázpalack is robbant az éjszakai tűzben a borsodi településen
A tűzeset hétfő éjszaka történt.
A Dózsa György utcába riasztották a tűzoltókat.
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy garázs Ónodon. A huszonöt négyzetméternyi alapterületű melléképületben egy gázpalack felrobbant. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett, három vízsugárral oltották el a lángokat – közölte a baz.katasztrofavedelem.hu.
