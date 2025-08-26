augusztus 26., kedd

37 perce

Gázpalack is robbant az éjszakai tűzben a borsodi településen

A tűzeset hétfő éjszaka történt.

A Dózsa György utcába riasztották a tűzoltókat.

Garázstűz volt Ónodon.
A fotó illusztráció
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy garázs Ónodon. A huszonöt négyzetméternyi alapterületű melléképületben egy gázpalack felrobbant. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett, három vízsugárral oltották el a lángokat – közölte a baz.katasztrofavedelem.hu.

További kék hírek a boon.hu-n.

 

