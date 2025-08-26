Gázpalack is robbant az éjszakai tűzben a borsodi településen (frissítve)

A Dózsa György utcába riasztották a tűzoltókat.

A fotó illusztráció

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy garázs Ónodon. A huszonöt négyzetméternyi alapterületű melléképületben egy gázpalack felrobbant. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett, három vízsugárral oltották el a lángokat – közölte a baz.katasztrofavedelem.hu.

Frissítés

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.

