Rendőrök állják el az utat Tiszaújvárosban

A közlekedési ellenőrzések során sok sofőr az időhúzástól tart, pedig létezik egy villámgyors és igazságos módszer. Finnországban már régóta alkalmazzák azt a rendszert, amikor egy bizonyos útszakaszon mindenkit megállítanak. Tiszaújvárosban péntek reggel ugyanezt alkalmazzák a rendőrök - tudta meg a boon.hu.

Gyors és hatékony a finn módszer

Fotó: Olvasó

Nincs kivétel

Nincs válogatás, nincs találgatás: a szabály egyszerű. Minden sofőr megáll, mindenki fúj egy szondát. Ha negatív az érték, az autós azonnal mehet tovább. Az egész folyamat mindössze néhány másodperc, így alig lassítja a forgalmat, cserébe garantálja, hogy senki sem bújik ki az ellenőrzés alól. A finn módszer nagy előnye, hogy teljesen objektív: nem kell szubjektív mérlegelés, nincs kivételezés, és minden közlekedő ugyanazt az elbánást kapja. Így az ittas sofőröket hatékonyan ki lehet szűrni, a többiek pedig gyorsan folytathatják útjukat - tudta meg a boon.hu.

