„Szétverem a fejed, ha nem adod ide az italt!” Botra támaszkodó idős nő is szembesült a barcikai rémálommal
Két idős emberre támadtak rá saját lakásukban Kazincbarcikán. Szeszesitalt követelt az elkövető, erőszakkal hatolt be érte a sértettek lakásába.
A rendelkezésre álló adatok szerint 2025. augusztus 8-án éjjel a terhelt egy kazincbarcikai lakás ajtaján dörömbölt, majd mikor ajtót nyitottak, szeszesitalt követelt.
Erőszakkal szerezte meg a szeszesitalt
Miután a sértett férfi ennek nem tett eleget, a gyanúsított azzal fenyegette meg, hogy szétveri a fejét, majd két alkalommal ököllel arcon ütötte, és a sértettet félrelökve bement a lakásba és a szobában lévő szekrény tetejéről különböző szeszesitalokat vett el. Mindeközben a másik bottal közlekedő idős sértett nő rászólt, hogy fizesse ki az italokat, de a terhelt őt is megfenyegette azzal, hogy szétveri.
A férfi sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
A terhelt cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet rablás bűntettének, bűncselekmény felismerésre vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettének, illetve 2 rendbeli magánlaksértés bűntettének megállapítására.
Letartóztatásban az elkövető
A bíróság álláspontja szerint a bűncselekmények kiemelkedő tárgyi súlya és a miattuk kiszabható büntetés mértéke a terhelt esetében már önmagában is megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét, amelyet személyi körülményei sem ellensúlyoznak. Megalapozottan feltehető továbbá, hogy szabadlábon hagyása esetén a sértettek és a tanúk megfélemlítésével, befolyásolásával megnehezítené vagy veszélyeztetné a bizonyítást. A terhelt vonatkozásában a bűnismétlés veszélye is fennáll, ugyanis jelen cselekményeit egy korábbi bűncselekmény miatti megalapozott gyanú közlését követően követhette el.
A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra, 2025. szeptember 10. napjáig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.
A végzés nem végleges - tette közzé a Miskolci Törvényszék.
