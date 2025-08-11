augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

36 perce

„Szétverem a fejed, ha nem adod ide az italt!” Botra támaszkodó idős nő is szembesült a barcikai rémálommal

Címkék#bűncselekmény#fenyegetőzik#rablás#szeszesital#bíróság

Két idős emberre támadtak rá saját lakásukban Kazincbarcikán. Szeszesitalt követelt az elkövető, erőszakkal hatolt be érte a sértettek lakásába.

A rendelkezésre álló adatok szerint 2025. augusztus 8-án éjjel a terhelt egy kazincbarcikai lakás ajtaján dörömbölt, majd mikor ajtót nyitottak, szeszesitalt követelt. 

szeszesitalt lopott Kazincbarcikán
Otthon voltak lakásukban, amikor egy férfi erőszakkal behatolt oda, hogy szeszesitalt lopjon tőlük.
(A kép illusztráció)
Fotó: BOON

Erőszakkal szerezte meg a szeszesitalt

Miután a sértett férfi ennek nem tett eleget, a gyanúsított azzal fenyegette meg, hogy szétveri a fejét, majd két alkalommal ököllel arcon ütötte, és a sértettet félrelökve bement a lakásba és a szobában lévő szekrény tetejéről különböző szeszesitalokat vett el. Mindeközben a másik bottal közlekedő idős sértett nő rászólt, hogy fizesse ki az italokat, de a terhelt őt is megfenyegette azzal, hogy szétveri.

A férfi sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A terhelt cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet rablás bűntettének, bűncselekmény felismerésre vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettének, illetve 2 rendbeli magánlaksértés bűntettének megállapítására.

Letartóztatásban az elkövető

A bíróság álláspontja szerint a bűncselekmények kiemelkedő tárgyi súlya és a miattuk kiszabható büntetés mértéke a terhelt esetében már önmagában is megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét, amelyet személyi körülményei sem ellensúlyoznak. Megalapozottan feltehető továbbá, hogy szabadlábon hagyása esetén a sértettek és a tanúk megfélemlítésével, befolyásolásával megnehezítené vagy veszélyeztetné a bizonyítást. A terhelt vonatkozásában a bűnismétlés veszélye is fennáll, ugyanis jelen cselekményeit egy korábbi bűncselekmény miatti megalapozott gyanú közlését követően követhette el.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra, 2025. szeptember 10. napjáig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés nem végleges - tette közzé a Miskolci Törvényszék.

Ezek is érdekelhetik:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu