4 órája
Ilyet tenni egy szekérrel a nyílt utcán Borsodban? Mindent vett a kamera – videóval
A manővert kamera is rögzítette, a következmény pedig nem maradt el
Csak úgy repült a szekér a városon keresztül
Forrás: FB
Fotó: FB
Egy lovaskocsi vezetője minden szabályt felrúgva bevágott egy autó elé az úton Kazincbarcikán – a manővert egy térfigyelő kamera rögzítette. A hajtó több szabályt is megszegett: nem jelzett irányváltáskor, nem adott elsőbbséget, utasait veszélyeztette, ráadásul állva szállított valakit a kocsin - olvasható a rendőrség facebook oldalán.
A következmény: 250.000 forint pénzbírság és 5 hónapos eltiltás a járművezetéstől.
A szabályok mindenkire vonatkoznak – még a lovaskocsira is!
