Bátor kis indián

4 órája

Ilyet tenni egy szekérrel a nyílt utcán Borsodban? Mindent vett a kamera – videóval

Címkék#szekér#rendőrség#lovaskocsi#Kazincbarcikán

A manővert kamera is rögzítette, a következmény pedig nem maradt el

Ilyet tenni egy szekérrel a nyílt utcán Borsodban? Mindent vett a kamera – videóval

Csak úgy repült a szekér a városon keresztül

Forrás: FB

Fotó: FB

Egy lovaskocsi vezetője minden szabályt felrúgva bevágott egy autó elé az úton Kazincbarcikán – a manővert egy térfigyelő kamera rögzítette. A hajtó több szabályt is megszegett: nem jelzett irányváltáskor, nem adott elsőbbséget, utasait veszélyeztette, ráadásul állva szállított valakit a kocsin - olvasható a rendőrség facebook oldalán.

 A következmény: 250.000 forint pénzbírság és 5 hónapos eltiltás a járművezetéstől.

 A szabályok mindenkire vonatkoznak – még a lovaskocsira is!

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

