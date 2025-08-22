Ilyet tenni egy szekérrel a nyílt utcán Borsodban? Mindent vett a kamera – videóval

Egy lovaskocsi vezetője minden szabályt felrúgva bevágott egy autó elé az úton Kazincbarcikán – a manővert egy térfigyelő kamera rögzítette. A hajtó több szabályt is megszegett: nem jelzett irányváltáskor, nem adott elsőbbséget, utasait veszélyeztette, ráadásul állva szállított valakit a kocsin - olvasható a rendőrség facebook oldalán.

A következmény: 250.000 forint pénzbírság és 5 hónapos eltiltás a járművezetéstől.

A szabályok mindenkire vonatkoznak – még a lovaskocsira is!

