Rács mögött a Győri kapui sorozatbetörő + fotók

Sorozatbetörő Miskolcon. Lopás bűntett miatt folytat nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 23 éves férfival és élettársával, egy 23 éves nővel szemben. A miskolci Győri kapu környékén augusztus 12-ét megelőzően 12 alkalommal törtek be üzletekbe.

Sorozatbetörő Miskolcon tört-zúzott. Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Visszajáró vendég volt a sorozatbetörő Miskolcon

Volt olyan hely, ahová kétszer is visszatértek. A tolvajok vegyesboltokból, éttermekből, cukrászdából és kocsmából leginkább pénzt, élelmiszereket, italokat, bankkártyát, illetve mobiltelefont vittek el, több százezer forint kárt okozva.

A Győri kapuban sokan felháborodtak a történteken. A betörések kapcsán készült helyszíni riportunkban három érintett vállalkozó is elmesélte saját történetét az ellenük és üzleteik ellen elkövetett betörések kapcsán. A legnagyobb kár feltehetően a Pizza Király üzlethelyiségét érte, ahonnan csak a nehezen mozdítható berendezéseket nem vitték el, mint a hűtő és a kemence, minden mást igen. Pár nap múlva – mire a tulajdonos újra ki tudott nyitni jelentős összeget fordítva üzletének helyrehozatalára – újra betörtek hozzá. Elkeseredésében szemtanúkat keresett.

Most úgy tűnik, pont került az ügy végére.

Kábítószerre kellett a pénz

A rendőrök a nagy erőket mozgósító nyomozás eredményeként azonosították, majd elfogták a párost, és augusztus 14-én gyanúsítottként hallgatták ki őket.