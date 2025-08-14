2 órája
Rács mögött a Győri kapui sorozatbetörő + fotók
A rendőrök elfogtak, majd őrizetbe vettek egy miskolci betöréssorozattal gyanúsítható helyi fiatalembert. A bűncselekményekkel kapcsolatban a tolvaj élettársát is kihallgatták.
Sorozatbetörő Miskolcon. Lopás bűntett miatt folytat nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 23 éves férfival és élettársával, egy 23 éves nővel szemben. A miskolci Győri kapu környékén augusztus 12-ét megelőzően 12 alkalommal törtek be üzletekbe.
Visszajáró vendég volt a sorozatbetörő Miskolcon
Volt olyan hely, ahová kétszer is visszatértek. A tolvajok vegyesboltokból, éttermekből, cukrászdából és kocsmából leginkább pénzt, élelmiszereket, italokat, bankkártyát, illetve mobiltelefont vittek el, több százezer forint kárt okozva.
A Győri kapuban sokan felháborodtak a történteken. A betörések kapcsán készült helyszíni riportunkban három érintett vállalkozó is elmesélte saját történetét az ellenük és üzleteik ellen elkövetett betörések kapcsán. A legnagyobb kár feltehetően a Pizza Király üzlethelyiségét érte, ahonnan csak a nehezen mozdítható berendezéseket nem vitték el, mint a hűtő és a kemence, minden mást igen. Pár nap múlva – mire a tulajdonos újra ki tudott nyitni jelentős összeget fordítva üzletének helyrehozatalára – újra betörtek hozzá. Elkeseredésében szemtanúkat keresett.
Most úgy tűnik, pont került az ügy végére.
Kábítószerre kellett a pénz
A rendőrök a nagy erőket mozgósító nyomozás eredményeként azonosították, majd elfogták a párost, és augusztus 14-én gyanúsítottként hallgatták ki őket.
Sorozatbetörő MiskolconFotók: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság
A férfi – akit a nyomozók őrizetbe vettek – kihallgatása során elmondta, hogy a lopásból származó pénz kábítószerre kellett neki - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Betöréssorozat a Győri kapubanFotók: Vajda János
