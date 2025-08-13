augusztus 13., szerda

Megállíthatatlan borsodi nő: sorompót tört, majd menekült a helyszínről!

Címkék#letört#sorompó#vasúti sorompó#Miskolci Törvényszék#vádlott

Nem semmi, amit ez a nő művelt! Még a sorompó se állta útját, simán áthajtott rajta autójával. Most ennek meglett a következménye.

A Miskolci Járási Ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt emelt vádat egy nővel szemben. A vád szerint a vádlott 2025. január hó 13-án délelőtt lakott területen kívül, a 3307. számú út egyik köz- és vasúti kereszteződésében közlekedett személygépkocsijával. A vádlott haladása során figyelmetlenségéből adódóan nem észlelte, hogy a kereszteződésben kihelyezett és rendeltetésszerűen működő vasúti fényjelző készülék tilos jelzési képet mutat, ezért behajtott a vasúti átjáróba. Ennek következtében a jármű jobb oldali ún. „A” oszlopával nekiütközött a lezárt állapotban lévő félsorompó csapórúdjának, amely emiatt letört.

letörte a vasúti sorompót a nő
Áthajtott a vasúti sorompón autójával, amikor az le volt zárva.
(A kép illusztráció)
Forrás: Munkatársunktól

Miután letörte a sorompót, továbbhajtott, mintha mi se történt volna

A vádlott a csapórúd letörését – az azzal történt ütközés helyére is figyelemmel – észlelte, ennek ellenére a helyszínt megállás, illetve adatai hátrahagyása, továbbá az illetékes hatóságok értesítése nélkül elhagyta. Az eset során személyi sérülés nem történt, azonban a vádlott a fenti cselekményével veszélyeztette a vasúti átjáróban közlekedők életét, testi épségét azáltal, hogy a sorompó biztosítási módja a cselekmény következtében nem volt teljes értékű.

A vádlott a fenti cselekményével 24.000 Ft kárt okozott.

Az ügyészség a nővel szemben pénzbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta a bíróságnak - tette közzé a Miskolci Törvényszék.

