Nem hittük el, mit csinált a sofőr a piros lámpánál Miskolcon! - videóval!

A miskolci Csabavezér úton egy autó vezetője figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést, és megállás nélkül áthajtott a kereszteződésen.

A járműben két gyermek is utazott – a szabálysértés így nemcsak felelőtlen, de rendkívül veszélyes is volt - posztolta a rendőrség facebook oldalán. A rendőrök a sofőrrel szemben a helyszínen közigazgatási döntést hoztak.