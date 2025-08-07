Na ez meredek!
Nem hittük el, mit csinált a sofőr a piros lámpánál Miskolcon! - videóval!
Sokk a miskolci kereszteződésben – két gyerek is ott volt az autóban!
Bátor húzás volt a sofőrtől
Forrás: FB
A miskolci Csabavezér úton egy autó vezetője figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést, és megállás nélkül áthajtott a kereszteződésen.
A járműben két gyermek is utazott – a szabálysértés így nemcsak felelőtlen, de rendkívül veszélyes is volt - posztolta a rendőrség facebook oldalán. A rendőrök a sofőrrel szemben a helyszínen közigazgatási döntést hoztak.
A közlekedési szabályok betartása nem véletlen: minden szabálysértés emberéletekbe kerülhet.
