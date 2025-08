Hát elkezdődött… ezért van most sok-sok rendőr a borsodi utakon

A gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egy hetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A sebességellenőrzés, amire számítani kell.

Sebességellenőrzés lesz a borsodi utakon is

Fotó: Török János

Az akció oka, hogy a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye útjain is számítani kell a sebességellenőrzésre.

A rendőrség mottója: "Ne a büntetés tartsa vissza a száguldozástól, hanem az, hogy mindenki haza érjen."