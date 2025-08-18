41 perce
Sokkoló baleset a város közepén: az utas a busz mellé esett egy rossz mozdulat miatt!
Buszajtó ütötte ki az utast Kazincbarcikán. A rendőrség most minden szemtanúra számít!
A rendelkezésre álló adatok szerint 2024. szeptember 6-án, kora délutáni órákban az Edelény–Kazincbarcika között közlekedő menetrend szerinti autóbusz sofőrje a kazincbarcikai Városháza megállóhelyen nem fordított kellő figyelmet az utasok le- és felszállására.
Ennek következtében a busz hátsó ajtaja meglökte az egyik utast, aki a jármű mellé esett és könnyű sérülést szenvedett.
Szemtanúkat keres a rendőrség
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a balesetet látta, vagy azzal kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjánál a 06-46/514-506-os telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívó számon - tette közzé a police.hu.
