Ennél a miskolci bérháznál kapták el a veszélyes nagyhalat! Megszólalt a szemtanú, aki az első sorból nézte végig az akciót – videóval

Európa legkeresettebb bűnözőjét fogták el a napokban Miskolc utcáin. Most egy szemtanú is beszámolt a rendőrségi akcióról, aki az elsős sorból nézte végig.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Miskolc belvárosában sikerült elkapniuk a rendőröknek  Európa egyik legkeresettebb, veszélyes bűnözőjét, szexuális erőszak, illetve vagyon elleni bűncselekmények miatt körözték több országban is. Két éve keresték már, mire sikerült nyomára bukkanni.

Egy miskolci szemtanú is segített a rendőröknek a körözött bűnöző elfogásában.
Szemtanú is segédkezett a rendőrségi akcióban

Épp az utcán sétált párjával az a férfi, aki részt vett a körözött bűnöző elfogásában. Miskolc belvárosi lakások előtt rohanták le a 49 éves körözött férfit. Miután lefogták a nyomozók, és várták az erősítést, segítségét kérték a szemtanúnak, nehogy elmeneküljön az elfogott férfi.

Pont a lépcsőnél, itt ugrott rá a rendőr a fiatalemberre, és rá is térdelt ugye a hátára, hátratette a kezét ugye ahogy azt nyilván hivatalosan kell.

- mesélte a Tények.hu-nak a miskolci szemtanú.

Azt vettük észre, hogy szalad egy ember, utána egy másik, hirtelen ráugrik, ugye nyilván az volt a rendőr, aki ráugrott erre a fiatalemberre. Akkor nem tudtuk, hogy mi van. Párom meg is ijedt, és ugye mondta a srác, hogy ez egy rendőrségi akció, nyilván hogy ez egy körözött bűnöző, és hogy segítsek én is. Odamentem, és megfogtam én is a fiatalembert, és akkor vártuk, mert közbe telefonált, hogy jönnek a kollégák, egy percen belül itt volt vagy hat - nyolc - tíz rendőr.

- számolt be a nem mindennapi eseményekről.

Átadási letartóztatásba került a bűnöző

A bíróság átadási letartóztatásba helyezte a lengyel férfit. A szlovén hatóságnak tíz napja van, hogy átvegyék a férfit.

