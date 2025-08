Európa egyik legkeresettebb, veszélyes bűnözőjét kapták el Miskolcon, fotókon és videón az akció

Az ENFAST-csatornán, vagyis az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán keresztül több külföldi társszervtől augusztus 1-jén érkezett jelzés a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Célkörözési Osztályához egy többszörösen keresett szökevény kézre kerítése érdekében.

Elfogták a veszélyes bűnözőt a rendőrök. Külföldön már több helyen elfogatóparancs volt ellene.

Forrás: police.hu

A 49 éves D. T. P. ellen két elfogatóparancsot is kiadtak. A lengyel férfit a szlovén rendőrség szexuális erőszak miatt kereste. A súlyos bűncselekményt még 2022 nyarán Portorozban követte el. Míg a lengyel hatóságok azért körözték, mert vagyon elleni bűncselekmények miatt három év szabadságvesztésre ítélték, de nem vonult be a börtönbe, megszökött. A veszélyes bűnöző a német és az osztrák hatóságok előtt sem volt ismeretlen. A férfit Európa legkeresettebb bűnözői közé sorolták, így felkerült az Europol Most Wanted oldalára is.

A két éve szökésben lévő férfit szoros együttműködésben keresték több európai állam rendőrei is, mivel országhatárokon át menekült. Volt olyan eset, amikor külföldi kollégák majdnem fülön csípték, de sikerült kereket oldania. Az utolsó hozzánk érkezett információ az volt, hogy Szlovákiából – ahol hosszabb ideig tartózkodott – hazánkba szökhetett.

Így a célkörözési nyomozók azonnal munkához láttak, és információt gyűjtöttek. Alapos felderítésüknek köszönhetően a férfi nyomára bukkantak: kiderült, Miskolcon rejtőzködhet. Tekintve, hogy aktívan sportoló, veszélyes, erőszakos férfi, ezért minél előbbi kézre kerítése érdekében a KR NNI bevonta a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti és bűnügyi állományát is. A KR NNI fejvadászai és a miskolci osztálya is a férfi elfogásán dolgozott. A közös munka a szlovén és a szlovák célkörözési egységektől érkezett információkkal együtt pár napon belül eredményre vezetett.

Több éve volt szökésben, mire végül rendőr kézre került

A KR NNI miskolci nyomozói augusztus 4-én a belvárosban szúrták ki a körözöttet. A hatóságok elől eddig bujkáló, rendkívül edzett és felkészült férfi elleni villámgyors intézkedés esélyt sem hagyott a menekülésre. Mire felfogta, mi történik, már kattant is a kezén a bilincs.