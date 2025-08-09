augusztus 9., szombat

Emőd névnap

31°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Terror

3 órája

Rémálom Miskolcon: hónapokig börtönben tartotta feleségét – döbbenetes részletek derültek ki (videóval)

Címkék#terrorban#feleség#rémálom#miskolci#életveszélyes

A miskolci férj terrorban tartotta feleségét.

A miskolci férj bezárta feleségét. Megverte, szidta és életveszélyesen megfenyegette a halálra rémült nőt, akitől a telefonját is elvette, így nem tudott segítséget kérni. Így ért véget a rémálom Miskolcon, megdöbbentő részletek derültek ki!

Rémálom Miskolcon: a miskolci férj bezárta feleségét
Rémálom Miskolcon: a lakásukban tartotta fogva saját feleségét. Forrás: tények.hu

Ritkán látták a feleséget a szomszédok, kiderült, miért

Megbilincselve, megtörten ült a miskolci bíróság folyosóján az a férfi, aki hónapokon át rettegésben tartotta feleségét a lakásukban Miskolcon. 

– Havi szinten több alkalommal bántalmazta a feleségét, trágár módon szidalmazta, életveszélyesen fenyegette, a nő életét kontroll alatt tartotta – mondta el a megdöbbentő részleteket Majoros Tünde, a Miskolci Törvényszék szóvívője a tények.hu kérdésére.

A nő néha elmehetett dolgozni, de minden lépéséről részletesen be kellett számolnia a férjnek. Előfordult, hogy hónapokra bezárta a nőt a lakásba, és szigorú ellenőrzés alatt tartotta. Az ingatlanból nem engedte ki, a kulcsait és telefonját elvette, a hívásait ellenőrizte. 

Bilincsben a kegyetlen férj. Forrás: tények.hu

Végetért a rémálom Miskolcon: a bántalmazó férj letartóztatva

A nő megelégelte a kegyetlen bánásmódot, amikor a férje nem figyelt, megszerezte a telefonját és egy ismerőstől kért segítséget sms-ben.

A rendőrök ezután kapták el a feleségét terrorban tartó féfit, aki ellen személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak miatt nyomoznak.

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

Lakatos Olivér ügyvéd a tények.hu kérdésére elmondta, egytől öv évig történő szabadságvesztésre ítélhető a férfi.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu