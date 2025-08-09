Rémálom Miskolcon: hónapokig börtönben tartotta feleségét – döbbenetes részletek derültek ki (videóval)

A miskolci férj bezárta feleségét. Megverte, szidta és életveszélyesen megfenyegette a halálra rémült nőt, akitől a telefonját is elvette, így nem tudott segítséget kérni. Így ért véget a rémálom Miskolcon, megdöbbentő részletek derültek ki!

Rémálom Miskolcon: a lakásukban tartotta fogva saját feleségét. Forrás: tények.hu

Ritkán látták a feleséget a szomszédok, kiderült, miért

Megbilincselve, megtörten ült a miskolci bíróság folyosóján az a férfi, aki hónapokon át rettegésben tartotta feleségét a lakásukban Miskolcon.

– Havi szinten több alkalommal bántalmazta a feleségét, trágár módon szidalmazta, életveszélyesen fenyegette, a nő életét kontroll alatt tartotta – mondta el a megdöbbentő részleteket Majoros Tünde, a Miskolci Törvényszék szóvívője a tények.hu kérdésére.

A nő néha elmehetett dolgozni, de minden lépéséről részletesen be kellett számolnia a férjnek. Előfordult, hogy hónapokra bezárta a nőt a lakásba, és szigorú ellenőrzés alatt tartotta. Az ingatlanból nem engedte ki, a kulcsait és telefonját elvette, a hívásait ellenőrizte.

Bilincsben a kegyetlen férj. Forrás: tények.hu

Végetért a rémálom Miskolcon: a bántalmazó férj letartóztatva

A nő megelégelte a kegyetlen bánásmódot, amikor a férje nem figyelt, megszerezte a telefonját és egy ismerőstől kért segítséget sms-ben.

A rendőrök ezután kapták el a feleségét terrorban tartó féfit, aki ellen személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak miatt nyomoznak.

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

Lakatos Olivér ügyvéd a tények.hu kérdésére elmondta, egytől öv évig történő szabadságvesztésre ítélhető a férfi.