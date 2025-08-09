3 órája
Rémálom Miskolcon: hónapokig börtönben tartotta feleségét – döbbenetes részletek derültek ki (videóval)
A miskolci férj terrorban tartotta feleségét.
A miskolci férj bezárta feleségét. Megverte, szidta és életveszélyesen megfenyegette a halálra rémült nőt, akitől a telefonját is elvette, így nem tudott segítséget kérni. Így ért véget a rémálom Miskolcon, megdöbbentő részletek derültek ki!
Ritkán látták a feleséget a szomszédok, kiderült, miért
Megbilincselve, megtörten ült a miskolci bíróság folyosóján az a férfi, aki hónapokon át rettegésben tartotta feleségét a lakásukban Miskolcon.
– Havi szinten több alkalommal bántalmazta a feleségét, trágár módon szidalmazta, életveszélyesen fenyegette, a nő életét kontroll alatt tartotta – mondta el a megdöbbentő részleteket Majoros Tünde, a Miskolci Törvényszék szóvívője a tények.hu kérdésére.
A nő néha elmehetett dolgozni, de minden lépéséről részletesen be kellett számolnia a férjnek. Előfordult, hogy hónapokra bezárta a nőt a lakásba, és szigorú ellenőrzés alatt tartotta. Az ingatlanból nem engedte ki, a kulcsait és telefonját elvette, a hívásait ellenőrizte.
Végetért a rémálom Miskolcon: a bántalmazó férj letartóztatva
A nő megelégelte a kegyetlen bánásmódot, amikor a férje nem figyelt, megszerezte a telefonját és egy ismerőstől kért segítséget sms-ben.
A rendőrök ezután kapták el a feleségét terrorban tartó féfit, aki ellen személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak miatt nyomoznak.
A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.
Lakatos Olivér ügyvéd a tények.hu kérdésére elmondta, egytől öv évig történő szabadságvesztésre ítélhető a férfi.
Sokkoló részletek! Bezárta és rettegésben tartotta feleségét egy miskolci férfi
