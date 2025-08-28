A padláson lapult, majd rátört az idős nőre – így támadt a sályi rém

A bíróság által megállapított tényállás szerint a terhelt 2024 májusában a hajnali órákban a kerítésen átmászva bement az idős sértett sályi családi házának udvarára és a melléképületeket feltörve értékek után kutatott. Egy táskába különböző szerszámokat és építési anyagokat tett, valamint egy gázpalackot is összekészített. Ezután a lakóház padlására is felment, ám a zajokat észlelve az időskorú sértett nő kiment az udvarra, és szembesült azzal, hogy valaki kinyitotta a melléképületeket. Kirabolták az idős asszonyt, de nem hagyta annyiban!

Megfenyegette az idős nőt a férfi, de az asszony nem hagyta annyiban, hogy kirabolják (A kép illusztráció)

Lopakodva mászott be, és próbált rabolni, de az idős nő szembeszállt vele

A nő ekkor az utcán segítségért kiáltott. A vádlott ezalatt a házban is kutakodni kezdett, ám a sértett az ingatlanba visszaérve távozásra szólította fel. A férfi életveszélyesen megfenyegette az asszonyt, aki próbálta megakadályozni az értékek elvitelét, de a vádlott ellökte magától és zsákmányának egy részével távozott a helyszínről.

Már több eljárás folyt ellene, most végleg lebukott

A bíróság a vádlottat a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette és magánlaksértés vétsége miatt 6 év szabadságvesztésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. Döntéshozatala során súlyosító körülményként értékelte a vádlott büntetett előéletét, nyomatékosan azt, hogy több büntetőeljárás hatálya alatt követte el e bűncselekményeket, illetve így esett latba az ilyen és hasonló cselekmények elszaporodottsága is. Enyhítő körülmény volt ugyanakkor, hogy a férfi részben beismerte tettét.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője három nap gondolkodási időt tartott fent a jogorvoslati nyilatkozat megtételére - írja a Miskolci Törvényszék.

