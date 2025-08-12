augusztus 12., kedd

Baráti beszélgetésből brutális rablás – Miskolci támadás sokkolta a várost!

Sokkoló fordulatot vett egy összeismerkedés Miskolcon. Társalgásról rablásra váltott a beszélgetés.

A rendelkezésre álló adatok szerint 2025. augusztus 9-én hajnalban a sértett Miskolcon, a Centrum Áruháznál alkalmi ismeretségbe került a gyanúsítottakkal, akikkel egy padon ülve beszélgetni kezdett. Ezt követően a sértett gyalogosan a Tiszai pályaudvar irányába indult, ahová a terheltek is vele tartottak. A férfi a Selyemréten már egyedül kívánt volna tovább menni, de ekkor az egyik gyanúsított fenyegető hangnemben rászólt, hogy adja át neki a telefonját és a pénzét. Brutális fordulat, baráti beszélgetésből rablás bontakozott ki.

rablás áldozata lett a Tiszai Pályaudvar fele menet
A Tiszai Pályaudvar felé igyekezett a férfi, amikor rablás áldozata lett. A két férfi akivel összeismerkedett, pénzét, és telefonját követelte tőle. (A kép illusztráció)
Fotó: MW

Hirtelen váltás, barátságból fenyegetőzés, majd rablás

Ennek nyomatékot adva egy alkalommal ököllel bal szemtájékon ütötte, melynek hatására átadta a mobiltelefonját, majd ismételt fenyegetésre a nála lévő 10.000 forint készpénzt is.

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A terheltek cselekményei – bizonyítottság esetén – alkalmasak lehetnek rablás bűntettének és súlyos testi sértés bűntettének megállapítására, de a pontos minősítés és a gyanúsítottak cselekvőségének tisztázása a további nyomozás feladata.

A padon kezdődött, a pénztárcánál végződött, majd a Miskolci Törvényszék végzésével

A bíróság álláspontja szerint a bűncselekmények kiemelkedő tárgyi súlya és a miattuk kiszabható büntetés mértéke a terheltek esetében már önmagában is megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét, amelyet személyi körülményeik sem ellensúlyoznak. A gyanúsítottak vonatkozásában a bűnismétlés veszélye is fennáll, ugyanis cselekményeiket mindketten több felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt állva követhették el.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra, 2025. szeptember 12. napjáig elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását.

A végzés nem végleges - tette közzé a Miskolci Törvényszék.

