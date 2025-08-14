Már semmi sem szent?
1 órája
Nem hiszed el, hova tört be egy ricsei férfi!
A tolvaj nem jutott messzire a zsákmánnyal.
Augusztus 1-je előtt az egyik ablakot betörve jutott be Ricsén a református parókia épületébe egy 21 éves helyi fiatalember, és számítástechnikai eszközöket, mobiltelefonokat, illetve többszázezer forintot vitt el.
A rendőrök elfogták az egyházi ingatlanba betörő ricsei férfit
Az intenzív nyomozás során a rendőrök megállapították a tolvaj kilétét, elfogták, és augusztus 12-én hallgatták ki lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt. A férfi beismerő vallomást tett.
A rendőrök megtalálták és lefoglalták az elvitt értékek jelentős részét, melyeket később visszaadnak jogos tulajdonosának – írja a police.hu.
További kék híreket olvashat a boon.hu-n.
Ezt ne hagyja ki!
22 órája
A kazincbarcikai rendőrök lecsaptak a kertészkedő fiatalemberre, aki nem trópusi gyümölcsöket termesztett otthon - videóval
Ezt ne hagyja ki!Kapás!
2025.08.12. 14:30
A szomszédból hozták a lopott cuccot - a cigándi járőrök kapták el őket
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre