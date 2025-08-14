Nem hiszed el, hova tört be egy ricsei férfi!

Augusztus 1-je előtt az egyik ablakot betörve jutott be Ricsén a református parókia épületébe egy 21 éves helyi fiatalember, és számítástechnikai eszközöket, mobiltelefonokat, illetve többszázezer forintot vitt el.

A ricsei református parókia volt a betörő célpontja

Forrás: police.hu

A rendőrök elfogták az egyházi ingatlanba betörő ricsei férfit

Az intenzív nyomozás során a rendőrök megállapították a tolvaj kilétét, elfogták, és augusztus 12-én hallgatták ki lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt. A férfi beismerő vallomást tett.

A rendőrök megtalálták és lefoglalták az elvitt értékek jelentős részét, melyeket később visszaadnak jogos tulajdonosának – írja a police.hu.

További kék híreket olvashat a boon.hu-n.