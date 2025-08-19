Nem fogja elhinni, hogy trükköztek a visszaváltós palackkal Miskolcon!

A Miskolci Járási Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben. A vád szerint a vádlott 2025. március 10-én délután, egy miskolci bevásárlóközpontban található üvegvisszaváltónál hamisított vonalkódokat ragasztott fel olyan italos dobozokra, amelyek nem voltak „50 Ft-os” megjelöléssel ellátva, azaz nem voltak visszaválthatóak. Megpróbálta visszaváltani a nem visszaválthatós palackokat.

A vádlott jogtalan haszonszerzési célzattal összesen 184 db italos dobozra ragasztott hamisított vonalkódot, majd az italos dobozokat az üvegvisszaváltó automatában helyezte el. A vádlott a cselekményével 9.200 Ft kárt okozott az üvegvisszaváltó tulajdonosának, amely az eljárás során nem térült meg.

Az ügyészség a büntetett előéletű, többszörös visszaesőnek minősülő vádlottal szemben elzárás, közérdekű munka és pénzbüntetés kiszabására, valamint a vonalkódok elkobzására tett indítványt - tette közzé a Tiszaújvárosi Járási Ügyészség.



