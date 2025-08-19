2 órája
Nem fogja elhinni, hogy trükköztek a visszaváltós palackkal Miskolcon!
Egy miskolci bevásárlóközpontban történt az eset. Nem volt visszaváltós a pet-palack, de a férfi megpróbálkozott vele.
A Miskolci Járási Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben. A vád szerint a vádlott 2025. március 10-én délután, egy miskolci bevásárlóközpontban található üvegvisszaváltónál hamisított vonalkódokat ragasztott fel olyan italos dobozokra, amelyek nem voltak „50 Ft-os” megjelöléssel ellátva, azaz nem voltak visszaválthatóak. Megpróbálta visszaváltani a nem visszaválthatós palackokat.
Hamis kóddal próbálta visszaváltani a palackot
A vádlott jogtalan haszonszerzési célzattal összesen 184 db italos dobozra ragasztott hamisított vonalkódot, majd az italos dobozokat az üvegvisszaváltó automatában helyezte el. A vádlott a cselekményével 9.200 Ft kárt okozott az üvegvisszaváltó tulajdonosának, amely az eljárás során nem térült meg.
Az ügyészség a büntetett előéletű, többszörös visszaesőnek minősülő vádlottal szemben elzárás, közérdekű munka és pénzbüntetés kiszabására, valamint a vonalkódok elkobzására tett indítványt - tette közzé a Tiszaújvárosi Járási Ügyészség.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezek is érdekelhetik:
Szívszorító nyilatkozatot adott Spitzmüller Zsolt haláláról a futóverseny főszervezője
Sok helyi úgy tudja, arany van a patakmedrekben, a kincskeresők mekkája ez a borsodi település - videóval
Meglepő fordulat:Tovább zuhan a gázolaj ára – Íme a legolcsóbb benzinkút