Tűzeset
1 órája
Robbanásokra ébredt hajnalban a borsodi faluban, megdöbbentő felvételek a helyszínről – videóval
Hétfő éjszaka történt az eset.
Ahogy portálunk is beszámolt róla, kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy garázs Ónodon.
A huszonöt négyzetméternyi alapterületű melléképületben egy gázpalack felrobbant.
Tegnap, 6:45
Gázpalack is robbant az éjszakai tűzben a borsodi településen (frissítve)
A garázsban egy autó és egy motor is volt, a kocsit ki tudták tolni, de a motor teljesen kiégett. A ház tulajdonosa éppen nyaralni volt, úgy tudni elektromos hiba okozhatta a tüzet – írja a tenyek.hu, ahol a riportjukban több részletről is beszámolnak.
21 órája
Kislányával indult vásárolni, nem tért haza a borsodi édesanya – nagy erőkkel keresik
