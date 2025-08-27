augusztus 27., szerda

Tűzeset

1 órája

Robbanásokra ébredt hajnalban a borsodi faluban, megdöbbentő felvételek a helyszínről – videóval

Hétfő éjszaka történt az eset.

Ahogy portálunk is beszámolt róla, kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy garázs Ónodon.

Robbanás is történt az ónodi tűz során
Forrás: tenyek.hu

A huszonöt négyzetméternyi alapterületű melléképületben egy gázpalack felrobbant.

A garázsban egy autó és egy motor is volt, a kocsit ki tudták tolni, de a motor teljesen kiégett. A ház tulajdonosa éppen nyaralni volt, úgy tudni elektromos hiba okozhatta a tüzet – írja a tenyek.hu, ahol a riportjukban több részletről is beszámolnak.

További kék hírek a boon.hu-n.

 

